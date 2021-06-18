Британский форвард Кирк подписал контракт с «Аризоной»
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Британский нападающий Лиам Кирк подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс».
Как сообщает в «Твиттере» известный агент Дэн Мильштейн, хоккеист согласовал условия трёхлетнего соглашения начального уровня.
На драфте НХЛ 2018 года Кирк был выбран «Аризоной Койотс» в седьмом раунде под общим 189-м номером. В сезоне-2020/2021 британец выступал в составе шведского «Ханхалса». Он провёл за клуб 12 матчей, набрав 10 (5+5) очков при показателе полезности "-3".
Напомним, что на чемпионате мира 2021 года в Латвии Кирк провёл семь матчей в составе национальной сборной Великобритании, в которых забросил семь шайб и отдал две голевые передачи, разделив первое место в списке снайперов с канадским нападающим Эндрю Манджапане.
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