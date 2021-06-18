«Вашингтон» объявил о заключении соглашений с тремя хоккеистами

«Вашингтон Кэпиталз» объявили о подписании соглашений с тремя хоккеистами — нападающими Гарреттом Пилоном и Майклом Сгарбоссой, а также защитником Бобби Нарделлой.



Как сообщает официальный сайт клуба, все три игрока заключили двусторонние контракты сроком на два года.



23-летний Пилон уже успел дебютировать за команду в сезоне-2020/2021, сыграв одну игру. Также он выступал за фарм-клуб — «Херши Беарз», сыграв в АХЛ 14 матчей и набрав 16 (4+12) очков. Зарплата форварда в первый год — 750/100 тысяч долларов, во второй (односторонний контракт) — $ 750 тыс.



Сгарбосса сыграл в пяти матчах «Вашингтона», набрав 2 (0+2) балла. В 14 матчах за «Херши» — 10 (5+5) баллов. Зарплата в первом сезоне — $ 750/425 тыс., и $ 750/500 тыс. — во втором.



Нарделла также выступал ранее за «Херши», а сезон-2020/2021 провёл в шведском «Юргордене». В 47 матчах регулярного чемпионата он набрал 33 (7+26) очка, а также сыграл три игры в плей-офф и отдал одну голевую передачу. Его зарплата в первом сезоне составит $ 750/110 тыс., а во втором (односторонний контракт) — $ 750 тыс.