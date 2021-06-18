«Вашингтон» объявил о заключении соглашений с тремя хоккеистами

«Вашингтон Кэпиталз» объявили о подписании соглашений с тремя хоккеистами — нападающими Гарреттом Пилоном и Майклом Сгарбоссой, а также защитником Бобби Нарделлой.
Как сообщает официальный сайт клуба, все три игрока заключили двусторонние контракты сроком на два года.
23-летний Пилон уже успел дебютировать за команду в сезоне-2020/2021, сыграв одну игру. Также он выступал за фарм-клуб — «Херши Беарз», сыграв в АХЛ 14 матчей и набрав 16 (4+12) очков. Зарплата форварда в первый год — 750/100 тысяч долларов, во второй (односторонний контракт) — $ 750 тыс.
Сгарбосса сыграл в пяти матчах «Вашингтона», набрав 2 (0+2) балла. В 14 матчах за «Херши» — 10 (5+5) баллов. Зарплата в первом сезоне — $ 750/425 тыс., и $ 750/500 тыс. — во втором.
Нарделла также выступал ранее за «Херши», а сезон-2020/2021 провёл в шведском «Юргордене». В 47 матчах регулярного чемпионата он набрал 33 (7+26) очка, а также сыграл три игры в плей-офф и отдал одну голевую передачу. Его зарплата в первом сезоне составит $ 750/110 тыс., а во втором (односторонний контракт) — $ 750 тыс.
- 18 июня 2021
-
13:57
-
13:46
-
13:38
-
13:14
-
12:52
-
12:03
-
11:33
-
11:19
-
11:04
-
10:49
-
10:34
-
10:25
-
10:02
-
09:42
-
09:20
-
09:06
-
08:43
-
08:15
-
07:19
-
06:10
-
05:49
-
03:06
- 17 июня 2021
-
23:17
-
22:55
-
22:19
-
22:04
-
21:52
-
21:45
-
21:17
-
20:49
-
20:17
-
19:37
-
19:30
-
19:23
-
19:08