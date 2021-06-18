Бродо: Флёри — боец, и ему нужны победы. Видно, что он получает удовольствие от хоккея

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Мартин Бродо поделился мнением о вратаре «Вегас Голден Найтс» Марке-Андре Флёри. В активе Флёри 90 побед в плей-офф за карьеру. Рекорд по этому показателю принадлежит Патрику Руа (151 победа). На втором месте — Бродо (113), на третьем — Грант Фюр (92).



«Меня могут сместить со второй строчки? Всё возможно, если Цветок (Прозвище Флёри. — Прим. «Чемпионата») продолжит играть. Он уже показал, какой он боец, как умеет играть в плей-офф. Похож на меня в концовке карьеры — играет очень долго в хороших командах, в которых добивается успеха. Число его побед будет только расти.



В Цветке чувствуется влияние старой школы. Но не получится продержаться в НХЛ так долго и добиться такого успеха без адаптации к новым веяниям в технике игры вратарей. Так было со мной, когда я стал старше. Тут особое значение приобретает хорошая спортивная форма. У него с этим всё в порядке, поэтому он особенный.



Уверен, он работал над техникой, но однажды в нём берёт верх спортсмен. Он боец, и ему нужны победы. Он не замыкается в себе, может общаться с партнёрами. Посмотрите, как он говорит с игроками, тренерами. Видно, что он получает удовольствие от хоккея», — приводит слова Бродо официальный сайт НХЛ на русском языке.