Руа: генменджер «Вегаса» каждый день благодарит судьбу, что Флёри остался в команде

Легендарный канадский голкипер Патрик Руа поделился мнением о вратаре «Вегаса» Марке-Андре Флёри.



«После смерти отца карьера Марка-Андре могла завершиться, но он достойно принял сложившуюся ситуацию. Уверен, что Келли МакКриммон (генменеджер «Вегаса». — Прим. «Чемпионата».) каждый день благодарит судьбу за то, что Флёри остался в команде, сохранив позитивный настрой. Не знаю, что стало бы с ней без него. Он настоящий боец, никогда не сдаётся. Меня восхищает, как уверенно он справляется с проблемами. Я был уверен, что он сумеет восстановиться после потрясений, но то, как он сделал это, превзошло мои ожидания. У него крепкий характер. Я впечатлён.



Всякий раз, когда наблюдаю за Флёри, я вижу, что ему нравится играть. Он играет, потому что живёт хоккеем. Поэтому за ним так интересно смотреть. Он очень многого добился, и надо отдать ему должное за это. Особенно за то, как он играет сейчас.



Не думаю, что давление болельщиков «Монреаля» повлияет на Флёри. Ему это даже понравится. Мне бы понравилось. Не знаю, сколько он ещё будет играть, но когда понимаешь, что карьера подходит к концу, стараешься наслаждаться такими моментами. Думаю, он именно так и поступит», — приводит слова Руа официальный сайт НХЛ.

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