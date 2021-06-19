Прайс стал 1-й звездой матча с «Вегасом». Он отразил 43 броска

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс одержал победу в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ, 2-1).
Как отмечает официальный сайт НХЛ, канадец отразил 43 броска по своим воротам из 45, в том числе 29 бросков из 30 в первом и втором периодах, за которые полевые игроки «Канадиенс» суммарно нанесли только восемь бросков в створ.
В итоге его признали первой звездой матча.
Прайс выиграл 10-й матч в этом плей-офф и продолжил обновлять личный рекорд.
Встреча с 40+ сейвами стала для него 5-й в плей-офф за карьеру. В истории «Канадиенс» больше таких матчей только у Кена Драйдена (7), Патрика Руа и Жозе Теодора (по 6).
Напомним, в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме вырвал победу у «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и вышел вперёд в серии – 2-1.
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