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Прайс стал 1-й звездой матча с «Вегасом». Он отразил 43 броска

Прайс стал 1-й звездой матча с «Вегасом». Он отразил 43 броска
Владимир Лаевский
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Вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс одержал победу в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ, 2-1).

Как отмечает официальный сайт НХЛ, канадец отразил 43 броска по своим воротам из 45, в том числе 29 бросков из 30 в первом и втором периодах, за которые полевые игроки «Канадиенс» суммарно нанесли только восемь бросков в створ.

В итоге его признали первой звездой матча.

Прайс выиграл 10-й матч в этом плей-офф и продолжил обновлять личный рекорд.

Встреча с 40+ сейвами стала для него 5-й в плей-офф за карьеру. В истории «Канадиенс» больше таких матчей только у Кена Драйдена (7), Патрика Руа и Жозе Теодора (по 6).

Напомним, в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме вырвал победу у «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и вышел вперёд в серии – 2-1.

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