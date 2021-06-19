Светлов — о поражении России в овертайме на ЧМ: канадцы не признают штрафные броски

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о возможных реформах правил в КХЛ.



«Алексей Житник, комментируя результаты ЧМ, заметил, что сборная Канады, по сути, выиграла его отточенными действиями в формате «три на три»? Это очевидно, два самых сложных матча — с нашей командой в четвертьфинале и с финнами в финале — они взяли в овертайме в ситуации «три на три». В принципе, большого сюрприза тут нет — именно в НХЛ первыми ввели в действие данный формат, у североамериканцев здесь есть фора перед европейцами.



Но хотел бы отметить, что в матче кругового турнира с теми же финнами Канада тоже ушла в овертайм — и там проиграла, но уже в буллитах. Тут тоже видна тенденция — североамериканцы не признают штрафные броски, в их традициях — не ограниченные временем овертаймы до гола.



Какие выводы надо делать? Нам, тренерам, нужно ещё больше внимания уделить нюансам игры в дополнительное время. Возможно, чтобы это поощрить, имеет смысл обсудить возвращение в КХЛ к трёхочковой системе, причём модифицированной.



Возможно, канадцы в своём скептическом отношении к буллитам где-то правы. Может, нам повысить значимость победы в овертайме, приравняв её к победе в основное время? То есть за такой успех давать три очка, а за победу по буллитам — только два. Это пойдёт на пользу и клубам, которые будут действовать более современно и агрессивно, и сборной.



Это лишь одно из предложений, как говорится, мысли вслух. Буллиты — зрелищная вещь, хлеб с маслом для техничных игроков, но при этом хоккей — командная игра. И командные действия в ней ценятся прежде всего.



Трёхочковая система заставит наши клубы играть более открыто и агрессивно? На мой взгляд, да. Но решать руководителям нашего хоккея, именно им оценивать все плюсы и минусы», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.