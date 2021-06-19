Коулман поделился мнением об игре форварда «Тампы» Брейдене Пойнте

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Блейк Коулман поделился мнением об игре форварда команды Брейдена Пойнта.

«Как по мне – недооценено всё, что делает Пойнт. У этого парня выдающийся талант. Некоторые аспекты этого таланта видны каждому: катание, руки, бросок. Но мало кто говорит о его способности выигрывать единоборства. Если он идёт в угол, то выезжает оттуда с шайбой чаще, чем без нее. Многие звёздные ребята стараются пореже заезжать в углы, но Пойнт – наоборот. Добавьте его мастерство к готовности сражаться в каждом эпизоде – и вы поймёте, почему он выигрывает все эти единоборства, и почему его звено доминирует во владении шайбой», – цитирует Коулмана официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.