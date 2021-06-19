Стоун: у «Вегаса» большинство барахлит, нужно его починить

Капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун после третьего полуфинального матча серии против «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ, 2-1) поделился мнением об игре команды в большинстве.

«Сегодня в равных составах мы играли великолепно. Мы контролировали ход матча большую часть времени, создавали много голевых моментов. Но в последних играх наше большинство не выглядит идеально. Не хватает какого-то момента, точного броска, чтобы наши спецбригады заработали. Вроде бы все делаем нормально, но вхолостую.

Но наши хоккеисты знают, как играть в большинстве. И если ты создаешь моменты в равных составах, то и при реализации лишнего однажды забьешь.

В целом мы играли хорошо. Нам нравится то, что мы делаем на льду. Мы провели отличные 60 минут. Просто нужно лучше реализовывать свои голевые моменты. И нам есть в чем прибавлять. То же большинство должно стать лучше. И нужно сильно начинать каждый матч, стараясь сразу забить гол.

Думаю, главная причина такого результата после первых трех игр – то, что у нас большинство барахлит. И нужно его починить», – цитирует Стоуна официальный сайт НХЛ на русском языке.