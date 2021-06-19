Прайс: у «Монреаля» были взлёты и падения, но мы всегда с ними хорошо справлялись

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс прокомментировал победу в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса» (3:2 ОТ, 2-1), а также рассказал об отсутствии на скамейке главного тренера Доминика Дюшарма.
«Мы просто не сдаёмся. Это самый простой способ объяснить происходящее. Мы пережили много неприятностей и продолжаем хорошо с ними справляться. Отсутствие Дюшарма? В этом году у нас были взлёты и падения, но по моим ощущениям мы всегда хорошо реагировали на трудности.
Сегодняшний матч был еще одним примером этого. Отсутствие Дюшарма на скамейке запасных – это ещё один поворот сюжета, с которым нам пришлось столкнуться. Но, на мой взгляд, наши помощники тренера отлично справились со своей задачей», – цитирует Прайса официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 19 июня 2021
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