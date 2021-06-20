«Айлендерс» обыграли «Тампу» и сравнялись в полуфинале Кубка Стэнли, у Варламова 28 сейвов

В четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 2-2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Бейли, Мэтью Барзал и Мэтт Мартин. Российский голкипер Семён Варламов совершил 28 сейвов из 30 бросков по воротам. Другой вратарь Илья Сорокин участия в матче не принимал.

За «Тампу» голы забили Брейден Пойнт и Тайлер Джонсон. Российский форвард Никита Кучеров за 21.30 на площадке отдал результативную передачу, два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». Вратарь Андрей Василевский совершил 27 сейвов из 30. Защитник Михаил Сергачёв за 22.17 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».

Следующий матч полуфинальной серии плей-офф с участием этих команд пройдёт 22 июня.