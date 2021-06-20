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Джейккоб Славин прокомментировал завоевание приза «Леди Бинг Трофи»

Джейккоб Славин прокомментировал завоевание приза «Леди Бинг Трофи»
Сергей Емельянов
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Защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Славин стал обладателем приза «Леди Бинг Трофи».

«Я очень рад, и надеюсь, что в будущем защитники будут чаще выигрывать эту награду. Получить данный приз — огромная честь. Спасибо, что привели меня в эту лигу, поэтому я очень благодарен вам, менеджменту, тренерскому штабу и всей организации «Харрикейнз». Огромную роль в том, как я веду себя на льду и вне его, сыграли моя жена и дочь, потому что они всегда рядом со мной. Это моя первая линия поддержки», — цитирует выступление Славина официальный сайт НХЛ в русской версии.

Данный трофей ежегодно присуждается игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Решение принимают члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.

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