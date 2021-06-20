Вайсфельд: вероятно, после чемпионства «Авангард» возьмёт передышку

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением об изменениях в составе действующего обладателя Кубка Гагарина «Авангарда».
«Вполне вероятно, что после чемпионского сезона «ястребы» сознательно возьмут передышку, чтобы дать подрасти своей молодёжи и уже с ней, после переезда в Омск, пойти в поход за новым Кубком Гагарина. Об этом, конечно, можно только предполагать, но такой вариант логичен и никого не удивил бы. Завоевать Кубок ещё раз или хотя бы побороться за него в финале, вернувшись в родной город, было бы очень сильным шагом!
Если говорить о потерях, то вряд ли они кого-то сильно удивили. Отъезд многообещающих игроков за океан не был неожиданным, скорее, наоборот, его можно назвать запланированным.
Вот с Буше «Авангард» расстался явно не по спортивным соображениям. Понятно, что лучшего бомбардира в команде всегда стараются удержать. Так что тут вероятнее в переговоры вмешались финансы. Из-за потолка зарплат «Локомотив» смог предложить Буше более высокую зарплату, чем «Авангард». Скорее всего, этим и объясняется переход канадца в ярославский клуб», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».
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