Тротц: Пулок — хороший молодой игрок. Он сейчас зажигает не меньше, чем любая звезда

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц после победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом полуфинальном матче серии Кубка Стэнли (3:2, 2-2) поделился мнением о защитнике команды Райане Пулоке.
«Я думаю, что Райан Пулок сейчас зажигает не меньше, чем любая другая звезда. Плей-офф — это большая сцена. За этими матчами наблюдает весь хоккейный мир. И если ты хорошо играешь в плей-офф, к тебе приходит известность и узнаваемость. Это очень тяжёлые матчи. Мы в последние два года выходим в третий раунд розыгрыша Кубка Стэнли, провели уже много поединков.
Пулок — это хороший молодой игрок, заметный в этой лиге. И все хоккеисты, кто показывает себя на этом уровне, добиваются такой же славы. Они — как актеры, а это большая сцена, потому что в плей-офф остались только четыре команды», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.
- 20 июня 2021
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