Флёри на тренировке воссоздал ситуацию, приведшую к ошибке из матча с «Монреалем»

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри повторил ошибку, совершённую им во время третьего матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс».



На утренней тренировке голкипер решил повторить неудачный выход из ворот, после которого он запутался при обработке шайбы, после чего эмоционально отреагировал на данный эпизод.

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Ранее в серии «Монреаль» побеждал «Вегас» со счётом 3:2, а «Вегас» выигрывал со счётом 4:1. Четвёртый матч серии между этими командами пройдёт 21 июня.



В другом полуфинальном противостоянии Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» играют вничью с «Нью-Йорк Айлендерс» — счёт в серии 2-2. Ближайший матч команды проведут между собой 22 июня.