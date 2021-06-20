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Флёри на тренировке воссоздал ситуацию, приведшую к ошибке из матча с «Монреалем»

Флёри на тренировке воссоздал ситуацию, приведшую к ошибке из матча с «Монреалем»
Никита Паглазов
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Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри повторил ошибку, совершённую им во время третьего матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс».

На утренней тренировке голкипер решил повторить неудачный выход из ворот, после которого он запутался при обработке шайбы, после чего эмоционально отреагировал на данный эпизод.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.

Ранее в серии «Монреаль» побеждал «Вегас» со счётом 3:2, а «Вегас» выигрывал со счётом 4:1. Четвёртый матч серии между этими командами пройдёт 21 июня.

В другом полуфинальном противостоянии Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» играют вничью с «Нью-Йорк Айлендерс» — счёт в серии 2-2. Ближайший матч команды проведут между собой 22 июня.

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