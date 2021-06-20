Купер: совокупность качеств отличает хорошего игрока от великого. Кучеров и Пойнт — такие

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о форварде команды — Брейдене Пойнте.
«Брейден хорош тем, что здорово держит баланс и умеет создать момент буквально на носовом платке. Он отлично умеет завершать атаки в сутолоке у ворот, над этим он много работал ещё с того времени, когда мы проводили тренировочные лагеря по развитию игроков. Нельзя сказать, что Пойнт может похвастаться своими габаритами. Но на пятачке он берёт своё за счет интеллекта и интуиции, и такой уровень есть не у каждого хоккеиста. А еще у него прекрасная реакция.
Совокупность этих качеств отличает хорошего хоккеиста от великого. Вот как раз такие — Кучеров и Пойнт. Они молниеносно исполняют задуманное на льду, без страха и тени сомнения лезут в самое пекло. И они очень здорово подходят друг другу, поэтому я ставлю их в одно звено», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.
Напомним, в четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнял счёт в серии плей-офф – 2-2.
- 20 июня 2021
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