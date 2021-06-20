Судзуки: Ричардсон, наверное, находится в спортзале больше, чем некоторые игроки
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки поделился мнением о Люке Ричардсоне, временно заменяющим главного тренера клуба Доминика Дюшарма, который заболел коронавирусом.
«Вы не можете представить, как много он работает. Он находится в спортзале, наверное, больше чем некоторые игроки. Он является отличным тренером. Я многому у него научился. Он был великолепен на тренерском мостике в последней игре», — приводит слова Судзуки официальный сайт НХЛ.
Напомним, Доминик Дюшарм пропустит остаток полуфинальной серии с «Вегасом» из-за коронавируса. Также помогать Ричардсону руководить «Монреалем» будут Шон Бурк и Алекс Берроуз.
В настоящий момент счёт в серии «Вегаса» и «Монреаля» — 1-2. Четвёртая игра состоится 21 июня в 3:00 мск.
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