«Вегас» использовал тайм-аут при счёте 0:0. Через минуту «Монреаль» открыл счёт

В эти минуты в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» проходит четвёртый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс». Завершился 2-й период, в счёте ведут хозяева – 1:0. Счёт в серии – 2-1.

В конце второго периода тренерский штаб «Вегас Голден Найтс» пошёл на неординарный ход – главный тренер «рыцарей» Питер Дебур использовал тайм-аут при счёте 0:0. Это произошло в тот момент, когда его команда впервые в этом матче получила возможность реализовать большинство. Спустя минуту после начала розыгрыша лишнего Дебур взял тайм-аут, но забить его команда не сумела. Ближе всех к голу был защитник Алекс Пьетранджело, но его бросок пришёлся в штангу. В свою очередь «Монреаль» открыл счёт в матче в тот момент, когда на льду оказался пятый игрок. Выскочивший из штрафного бокса Ник Судзуки вывел Пола Байрона «один в ноль» с Робином Ленером, и тот не промахнулся.

Видео всей ситуации, приведшей к голу Байрона, можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».