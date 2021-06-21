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Защитники «Вегаса» повторили рекорд результативности в плей-офф НХЛ

Защитники «Вегаса» повторили рекорд результативности в плей-офф НХЛ
Кирилл Горбачинский
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В четвёртом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс» защитник гостей Брейден Макнэбб забросил шайбу, сравняв счёт, и вывел «Вегас» в овертайм встречи.

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Отметим, в плей-офф отличились семь защитников «Голден Найтс». Таким образом, «Вегас» повторил рекорд «Эдмонтон Ойлерз» (1987 год), «Питтсбург Пингвинз» (1991 год), «Вашингтон Кэпиталз» (1994 год) и «Бостон Брюинз» (2019 год).

В настоящее время «Монреаль» и «Вегас» проводят овертайм матча (1:1). «Монреаль» ведёт в серии со счётом 2:1.

В другом полуфинале Кубка Стэнли встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Счёт в серии – 2-2. «Лайтнинг» побеждали со счётом 4:2 и 3:2, а «Айлендерс» выигрывали дважды со счётом 2:1.

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