Защитник «Монреаля» Эдмундсон прокомментировал судейство в матче с «Вегасом»

Защитник «Монреаль Канадиенс» Джоэль Эдмундсон прокомментировал итоги четвёртой встречи полуфинала плей-офф Кубка Стэнли с командой «Вегас Голден Найтс», а также судейство в матче.

«Я думаю, мы хорошо сыграли. Нам просто нужно найти способ забивать больше голов. В целом это была хорошая встреча. На самом деле мы не давали сопернику делать слишком много, а когда всё же давали, Кэри был рядом, чтобы остановить их.



Судьи не свистели нарушения? Всё не так уж и плохо. Нам просто нужно сосредоточиться на игре. Судьи свистят то, что видят. Нам просто нужно играть в хоккей. Это было не так уж сложно», — приводит слова Эдмундсона официальный сайт «Монреаля».

Напомним, в конце второго периода защитник «рыцарей» Брейден Макнэбб при счёте 0:1 ударил форварда «Канадиенс» Ника Судзуки рукой в голову на глазах судьи матча Криса Ли, но не получил за это штраф.