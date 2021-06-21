Крикунов: если оставлять столько клубов в КХЛ, надо увеличивать лимит на легионеров

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о развитии хоккея в нашей стране.
«Как экс-тренер сборной я скажу: не надо удерживать молодёжь, которая рвется в НХЛ и реально может там трудоустроиться. Чем больше наших игроков там будет, тем сильнее станет состав национальной команды. У тренера будет реальный выбор, а не так, что хватаем всех, кто освободился. Тем более что если у них не получится за океаном, то игроки вернутся в нашу лигу. Куда им ещё деваться-то?
Ещё добавлю — у нас слишком много команд в КХЛ. 16 было бы достаточно. Ведь и в НХЛ игроков не хватает, не просто так таланты со всего мира собирают. А у нас-то их откуда брать? Ну а если всё же оставлять большое количество клубов, надо увеличивать лимит на легионеров. Пусть их будет десять, а не пять. Потому что нужна борьба», — приводит слова Крикунова «Матч ТВ».
Напомним, новый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартует в октябре 2021 года. Тренировочные лагеря откроются 22 сентября. Новый сезон Континентальной хоккейной лиги начнётся 1 сентября матчем финалистов Кубка Гагарина-2020/2021 — «Авангарда» и ЦСКА.
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