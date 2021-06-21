Спортивный директор «Адмирала» прокомментировал подписание Саюстова
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Спортивный директор ХК «Адмирал» Вадим Аверкин прокомментировал подписание контракта с 33-летним нападающим Дмитрием Саюстовым. Он стал первым новичком дальневосточного клуба после возвращения в КХЛ.
«Диму мы знаем давно, опытный центрфорвард, хорошо знакомый болельщикам «Адмирала». В КХЛ отыграл более 500 матчей. Связываем с ним большие надежды, берем на роль одного из лидеров команды», — приводит слова Аверкина официальный сайт «Адмирала».
Ранее «Адмирал» заключил контракт нападающим Дмитрий Саюстов. Соглашение подписано на один сезон.
С 2018 года Саюстов выступал за «Сибирь». В минувшем сезоне нападающий отыграл 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 14 (11+3) очков при показателе полезности "-11".
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