Дюшарм: остаёмся в контакте с игроками «Монреаля». Общаюсь с ними раз в день
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Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм рассказал о связи с командой, а также поделился мнением о Люке Ричардсоне. Специалист исполняет обязанности главного тренера «Хабс», пока Дюшарм находится на самоизоляции.
«У него отличные хоккейные знания. Но он также человек, вместе с которым хочется преодолевать трудности. Он — настоящий человек. Это лучший одноклубник, которого можно представить.
Команда? Мы остаёмся в контакте, говорим с тренерами несколько раз в день. С игроками я общаюсь раз в день. Вчера у нас была встреча в зуме. И то же самое мы сделаем перед матчем в воскресенье. Ещё раз — надеюсь, что я смогу вернуться как можно скорее», — приводит слова Дюшарма официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.
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