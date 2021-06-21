Пашков — об ОИ: думаю, НХЛ поедет. Популярность лиги пошла на спад, надо напомнить о себе

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о возможном участии хоккеистов НХЛ на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.



«Президент ИИХФ Рене Фазель накануне сообщил, что уже на предстоящей неделе НХЛ и ИИХФ могут ударить по рукам по вопросу Пекина-2022? Моё мнение: НХЛ многое потеряла в последние полтора года пандемии. Популярность лиги пошла на спад, её престиж пошатнулся, насколько слышал, есть финансовые проблемы.



Думаю, что в такой ситуации НХЛ, скорее всего, поедет в Пекин — напомнить о себе, вернуть прежние позиции. К тому же Китай — это огромный рынок, который НХЛ очень интересен. В отличие от Южной Кореи, принимавшей предыдущие Игры.



Какой сценарий — с участием или без участия НХЛ — более выгоден сборной России? Сегодня в хоккейном плане наша страна чувствует себя весьма средне, поэтому оба варианта выглядят тяжёлыми. Выбор игроков для сборной у нас скудный, что в НХЛ, что в КХЛ, приходится латать тришкин кафтан.



Наверное, если сравнивать два варианта, чуть выше наши шансы будут в том случае, если НХЛ откажется от Пекина. Вс-таки в заокеанской лиге у нас отличный выбор только во вратарской линии; в обороне и нападении конкуренты — Канада, США, Швеция — смотрятся предпочтительнее. Особенно если говорить не об одной пятёрке, а о четырёх-пяти.



Если же будем формировать сборную на базе КХЛ, то есть шанс повторить историю Пхёнчхана. Да, там была тяжёлая победа, но всё-таки какой-то кадровый запас имелся», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.

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