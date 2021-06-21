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«Даллас» подписал контракт с 35-летним форвардом Комо

«Даллас» подписал контракт с 35-летним форвардом Комо
Никита Паглазов
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«Даллас» подписал контракт с нападающим Блейком Комо.

Как сообщил на официальном сайте генменеджер команды Джим Нилл, клуб подписал с игроком контракт сроком на один сезон. Зарплата составит $ 1 млн.

«Мы очень рады возможности продолжить сотрудничество с Блейком в новом сезоне. Уровень Комо в сочетании с его решимостью и физическими данными были огромным преимуществом для нас в течение последних трёх сезонов. Его огромный опыт позволил ему стать лидером в раздевалке, и мы рады, что он будет с нами в следующем сезоне", — заявил Нилл.

35-летний Комо сыграл в 51 игре регулярного сезона-2020/2021 и набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «-13».

Всего форвард провёл 903 игры в регулярных чемпионатах за 15 сезонов в составе «Айлендерс», «Калгари», «Питтсбурга», «Коламбуса», «Колорадо» и «Далласа» и набрал 333 (140+193) очка. В плей-офф он провёл 53 игры, заработав 12 (6+6) баллов.

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