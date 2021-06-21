«Айлендерс» реализовали все абонементы на новую арену на сезон-2021/2022

«Нью-Йорк Айлендерс» сообщили о реализации всех абонементов на предстоящий сезон-2021/2022.



Болельщики выкупили больше 12 тысяч сезонных абонементов. Клуб начнёт игры на новом стадионе – UBS Arena. Вместимость арены составит 17 тыс.



«Продажа абонементов — верное свидетельство преданной фанатской базы. Эта арена принесёт болельщикам всего региона самое лучшее как в хоккее, так и в развлечениях, и мы рады открыть двери для публики этой осенью», — сказал Тим Лейвеке, генеральный директор Oak View Group, являющейся партнёром строительства UBS Arena.



«Мы очень гордимся поддержкой наших болельщиков. Они отреагировали столь убедительно. Эта веха ознаменует бурный рост нашей базы сезонных абонементов. Мы с нетерпением ждём возможности приветствовать верных «островитян» в нашем новом доме осенью», — заявил Майк Косентино, старший вице-президент по продажам, обслуживанию и бизнес-аналитике «Айлендерс».