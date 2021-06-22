Кучеров догнал Малкина в списке игроков из Европы, набиравших 3+ очков в играх плей-офф
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли дома разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 8:0 (3-2).
Российский форвард Никита Кучеров провёл на площадке 14.57 минут, отдал три результативные передачи, трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности "+1".
Форвард вышел на третье место в списке игроков из Европы за всю историю, набиравших 3 и более очков в играх плей-офф. Кучеров сравнялся по этому показателю с другим российским нападающим – Евгением Малкиным (16 матчей).
Первое место занимает Яри Курри – 28 игр, второй – Яромир Ягр (20 встреч с 3+ очками в плей-офф).
Напомним, следующий матч состоится в четверг, 24 июня. Начало — в 3:00 по московскому времени.
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