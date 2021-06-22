Защитник «Барыса» Орехов продолжит карьеру в чемпионате Финляндии
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«Барыс» сообщил о том, что защитник Валерий Орехов покидает команду.
Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, игрок продолжит карьеру в чемпионате Финляндии.
Воспитанник «Барыса» Орехов провёл в системе команды четыре сезона, сыграл 165 матчей, в которых набрал 25 (7+18) очков при показателе полезности «+15». Также он выступал за фарм-клубы — «Снежные Барсы» и «Номад».
В сезоне-2020/2021 защитник сыграл в 32 матчах регулярного чемпионата, набрав 10 (2+8) баллов при показателе полезности «+3». В плей-офф Орехов принял участие в одной игре и сделал голевую передачу.
Также 21-летний защитник провёл три матча в составе национальной сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия), не отличившись результативными действиями.
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