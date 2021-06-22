«Трактор» сообщил о переходе лучшего бомбардира ВХЛ на время предсезонного сбора
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«Трактор» объявил о том, что к клубу присоединится нападающий Никита Тертышный.
Как сообщает официальный сайт команды, с «Югрой» заключён договор о переходе хоккеиста на время предсезонного сбора. По его итогам будет принято решение по подписанию с Никитой Тертышным нового соглашения.
Во время сезона-2020/21 форварда обменяли из челябинского клуба в «Югру» на денежную компенсацию.
В прошлом сезоне челябинский нападающий стал лучшим снайпером регулярного чемпионата ВХЛ, отметившись 55 (30+25) очками в 50 играх. Он стал лучшим снайпером и занял второе место в списке лучших бомбардиров ВХЛ. Тертышный также одержал победу в Кубке Петрова вместе с «Югрой». В плей-офф он сыграл 21 матч и набрал 15 (6+9) результативных баллов.
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