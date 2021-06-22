Генменеджер «Торпедо» рассказал, почему легионеры лучше входят в сезон
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Генеральный менеджер нижегородского «Торпедо» Максим Гафуров рассказал, почему легионерам легче тренироваться после отпуска.
«У легионеров выстроена система, они понимают, как питаться, в какой форме быть. Либо у них такой уровень мастерства, который позволяет не теряться даже не в лучшей форме и не в оптимальных кондициях. Я никогда не видел, чтобы Крис Уайдман жёстко пахал на тренировках, умирал, страдал и выходил в последнем поту, но уровня у него хватает. Это всё-таки игра головой, а не ногами», — сказал Гафуров в интервью YouTube-каналу «Беттмэн позвонит».
Напомним, по итогам прошлого сезона «Торпедо» заняло восьмое место в таблице Восточной конференции и вышло в плей-офф, где в первом раунде уступило «Ак Барсу».
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