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Прайс одержал семь гостевых побед за один плей-офф. Это рекорд «Монреаля»

Прайс одержал семь гостевых побед за один плей-офф. Это рекорд «Монреаля»
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Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс одержал седьмую гостевую победу в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги и установил рекорд клуба, сообщает Stats Centre в «Твиттере».

Ранее по шесть матчей на выезде в одном розыгрыше Кубка Стэнли выигрывали Патрик Рой в 1993 и 1989 годах, а также Кен Дриден в 1973 и 1977 годах.

Напомним, в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:1 и вышел вперёд в серии плей-офф – 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Эрик Стаал, Коул Кофилд и Ник Судзуки. За «Вегас» единственную шайбу забросил Макс Пасиоретти.

Ранее в серии «Канадиенс» одержали две победы с одинаковым счётом 3:2, а «Голден Найтс» выигрывали со счётом 4:1 и 2:1. Шестой матч серии состоится 25 июня.

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