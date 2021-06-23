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Братья Седины стали специальными советниками гендиректора «Ванкувера»

Братья Седины стали специальными советниками гендиректора «Ванкувера»
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Шведские хоккеисты братья Даниэль и Хендрик Седины присоединились к «Ванкувер Кэнакс», сообщает официальный сайт клуба. Они будут занимать должность специальных советников генерального директора клуба Джима Беннинга.

Шведские братья-близнецы были задрафтованы «Ванкувером» в 1999 году под вторым (Даниэль) и третьим (Хенрик) номерами и всю 17-летнюю карьеру провели в «Кэнакс». После завершения карьеры клуб вывел из обращения номера хоккеистов.

Хенрик является лучшим бомбардиром (1070 очков) и лучшим ассистентом (830 передач) в истории клуба, а также занимает первое место по количеству проведённых игр (1330). Даниэль — лучший снайпер «Кэнакс» всех времён (393 шайбы).

По итогам регулярного чемпионата «Кэнакс» заняли последнее место в таблице Северного дивизиона.

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