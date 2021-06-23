Ник Судзуки: на старте плей-офф нас сбросили со счетов. Сейчас мы крайне уверены в себе

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки поделился мнением о пятой полуфинальной игре Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:1, 3-2).



«На старте плей-офф многие сбросили нас со счетов. Вера в себя у этой команды сейчас очень велика. Мы крайне уверены в себе», – цитирует Судзуки официальный сайт НХЛ на русском языке.



В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:1 и вышел вперёд в серии плей-офф – 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Эрик Стаал, Коул Кофилд и Ник Судзуки. За «Вегас» единственную шайбу забросил Макс Пасиоретти.

Ранее в серии «Канадиенс» одержали две победы с одинаковым счётом 3:2, а «Голден Найтс» выигрывали со счётом 4:1 и 2:1. Шестой матч серии состоится 25 июня.