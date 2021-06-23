Ник Судзуки прокомментировал второй гол «Монреаля» в ворота «Вегаса»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки рассказал о втором голе в ворота «Вегас Голден Найтс» в пятом полуфинальном матче Кубка Стэнли (4:1, 3-2).

«Мне удалось набрать высокую скорость и стянуть на себя двух соперников. Когда я уходил в угол с шайбой, то думал, что кто-то из наших может идти в нападение вторым темпом. Тут в отличной позиции оказался Стаал, и он нанес отличный бросок», – цитирует Судзуки официальный сайт НХЛ на русском языке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Монреаль Канадиенс».

В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:1 и вышел вперёд в серии плей-офф – 3:2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Эрик Стаал, Коул Кофилд и Ник Судзуки. За «Вегас» единственную шайбу забросил Макс Пасиоретти.



Ранее в серии «Канадиенс» одержали две победы с одинаковым счётом 3:2, а «Голден Найтс» выигрывали со счётом 4:1 и 2:1. Шестой матч серии состоится 25 июня.