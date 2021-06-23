Гендиректор «Трактора»: введение в КХЛ жёсткого потолка зарплат улучшило наши возможности

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о влиянии потолка зарплат КХЛ на работу команды на трансферном рынке, а также какие моменты играли важную роль при выборе новичка.

«Отмечу роль Анвара Гатиятулина. Сейчас, когда игроки выходят на рынок и в условиях жёсткого потолка могут выбирать, то при прочих равных условиях важна фигура главного тренера. Его знания, интеллект, умение находить общий язык с людьми, спокойная манера работы идут в плюс.



Введение в КХЛ жесткого потолка зарплат улучшило наши возможности на трансферном рынке. Без этого важного шага «Трактор» не сумел бы заполучить многих качественных игроков, которые находятся на контрактах в команде – ни год назад, ни сейчас.



Поделюсь еще одним наблюдением. Не всё из запланированного удалось осуществить на сто процентов, но наш клуб постоянно фигурировал в различных трансферных слухах – как правдивых, так и выдуманных. Это воспринимается не как выдумка или вброс, а уже вполне естественно. «Трактор» становится серьёзным игроком на рынке. Мне кажется, в имиджевом плане это хорошая история для нашего клуба.



Яруллин? Его подписание стало совокупностью нескольких факторов. Сыграли его будущая роль и длительный срок контракта на три года, и размер зарплаты, и фигура главного тренера, и присутствие в команде нескольких ребят, которых Яруллин хорошо знает по «Ак Барсу».



Активная заинтересованность со стороны нашего клуба, думаю, тоже сказалась. Хотя более точный ответ может дать только сам Альберт», – цитирует Савина официальный сайт «Трактора».