Источник: Меньшиков продолжит карьеру в «Адмирале», Котляревский близок к переходу

31-летний защитник Виталий Меньшиков в ближайшее время подпишет соглашение с «Адмиралом», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Также источник сообщает, что клуб из Владивостока намерен выкупить у «Спартака» права на нападающего Михаила Котляревского.
В прошедшем сезоне Меньшиков выступал за «Сибирь», где провёл 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал два очка (1+1), сыграл два матча в регулярке за «Металлург», а позже выступал за «Грац» из Австрии, где принимал участие в плей-ауте. На счету защитника 10 игр в Австрии и три набранных очка (2+1).
Котляревский в прошедшем сезоне выступал за «Спартак» в КХЛ и фарм-клуб красно-белых «Химик» в ВХЛ. За «Спартак» форвард провёл 28 матчей в регулярном чемпионате и набрал три очка (2+1), в плей-офф сыграл одну игру.
В составе «Химика» игрок принял участие в 18 играх регулярки, где забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи, а также три игры в плей-офф – в одной из них защитник отличился.
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