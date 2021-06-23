«Это знаменует успехи «Айлендерс». Ламорелло — о признании лучшим генменеджером сезона

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло поделился эмоциями от признания лучшим в НХЛ по итогам сезона-2020/2021. 78-летний функционер стал лауреатом премии «Джим Грегори Эворд».
«Для меня большая честь стать победителем в этой категории. Тут нужно признавать заслуги не только одного человека. Этот приз знаменует успехи всего клуба, которых он достиг во время сезона. Я принимаю эту награду от имени нашего владельца Скотта Маклина и его партнёров, которые за последние три года предоставили в наше распоряжение все необходимые ресурсы для достижения успеха, нашего тренерского штаба во главе с Барри Тротцем, наших игроков, ведомых капитаном Андерсом Ли, всех сотрудников нашего хоккейного департамента, руководят которым мои замечательные помощники Скотт Ламорелло и Стив Пеллегрини, а также менеджера по хоккейным операциям Джоанну Холева, на которой держится вся наша структура», — приводит слова Ламорелло официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 23 июня 2021
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