Член совета ИИХФ: Фазель — уникальный дипломат. Подобных примеров в других федерациях нет

Член совета Международной федерации хоккея, экс-вратарь сборной Чехии Петр Бржиза высказался о президенте организации Рене Фазеле, который вскоре покинет свою должность.



«Мы должны понимать, что Рене Фазель — уникальный дипломат, который возглавлял ИИХФ со всей своей душой и страстью к хоккею на протяжении 27 долгих лет. Нет даже нескольких подобных примеров в других спортивных федерациях, он такой единственный.



Перед новым президентом и советом встанет серьёзная задача по принятию дел и дальнейших новых вызовов по мере необходимости. Но наследие Рене всегда будет оставаться ясным — ИИХФ продолжит работать как сплочённая хоккейная семья, чувствовать игру и уважать друг друга», — приводит слова Бржизы ТАСС.

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