Самый результативный защитник «Коламбуса» в этом сезоне может перейти в «Филадельфию»
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Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс может перейти в «Филадельфию Флайерз», сообщает The Athletic.
«Лётчики» входят в число клубов, которые проявляют заинтересованность в приобретении хоккеиста.
Ранее стало известно, что Джонс не планирует подписывать новый контракт с «Блю Джекетс». Отмечалось, что «Коламбус» хотел предложить 26-летнему игроку долгосрочное соглашение. Но сам Джонс принял решение выйти на рынок свободных агентов в следующем году, когда завершится срок действия его текущего контракта с кэпхитом $ 5,4 млн.
Защитник стал игроком «мундиров» в сезоне-2015/2016 в результате обмена из «Нэшвилл Предаторз» на форварда Райана Джохансена.
В сезоне-2020/2021 он набрал 28 (5+23) очков в 56 матчах при общей полезности «-18».
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