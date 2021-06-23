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Самый результативный защитник «Коламбуса» в этом сезоне может перейти в «Филадельфию»

Самый результативный защитник «Коламбуса» в этом сезоне может перейти в «Филадельфию»
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Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс может перейти в «Филадельфию Флайерз», сообщает The Athletic.

«Лётчики» входят в число клубов, которые проявляют заинтересованность в приобретении хоккеиста.

Ранее стало известно, что Джонс не планирует подписывать новый контракт с «Блю Джекетс». Отмечалось, что «Коламбус» хотел предложить 26-летнему игроку долгосрочное соглашение. Но сам Джонс принял решение выйти на рынок свободных агентов в следующем году, когда завершится срок действия его текущего контракта с кэпхитом $ 5,4 млн.

Защитник стал игроком «мундиров» в сезоне-2015/2016 в результате обмена из «Нэшвилл Предаторз» на форварда Райана Джохансена.

В сезоне-2020/2021 он набрал 28 (5+23) очков в 56 матчах при общей полезности «-18».

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