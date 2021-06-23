Экс-защитник «Барыса» Кэм Баркер завершил карьеру. Он провёл 191 матч в КХЛ

Бывший защитник нур-султанского «Барыса» Кэм Баркер завершил игровую карьеру. Он вошёл в тренерский штаб клуба «Пентиктон Вис», выступающего в юниорской лиге в Канаде, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».



В прошедшем сезоне 35-летний Баркер играл в чемпионате Франции за «Руан».



В Континентальной хоккейной лиге игрок обороны выступал за «Барыс» и «Слован». В общей сложности Баркер принял участие в 191 встрече, в которых забросил 19 шайб и отдал 68 результативных передач, суммарно набрав 87 очков.



В Национальной хоккейной лиге защитник отыграл 310 матчей за «Чикаго Блэкхоукс», «Миннесоту Уайлд», «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз», забросив 21 шайбу и отдав 75 результативных передач.