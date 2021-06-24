Кучеров получил повреждение в начале игры с «Айлендерс» и отправился в раздевалку

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» в эти минуты проходит шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Идёт 1-й период, в матче ничья – 0:0. В серии ведут хоккеисты «Лайтнинг» — 3-2.
Уже в самом начале встречи 28-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил повреждение, которое могло произойти в двух эпизодах – в столкновении у борта с канадским форвардом «Айлендерс» Мэтью Барзалом, либо же в предшествующем этому, когда Никита получил удар в спину от защитника «островитян» Адама Пелеча. В звене с Ондржеем Палатом и Брейденом Пойнтом его заменил Тайлер Джонсон.
Всего на льду Кучеров успел провести лишь 46 секунд.
Напомним, что Никита является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли – в 16 играх на его счету 27 (5+22) результативных действий при показателе полезности «+» и 14 минутах штрафного времени.
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