Бовиллье — о голе в овертайме: увидел, как шайба зашла в ворота, и на мгновение вырубился

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Энтони Бовиллье прокомментировал победу в шестом матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ, 3-3). Канадский форвард стал главным героем матча, забив победный гол на второй минуте овертайма. После гола Бовиллье болельщики «Айлендерс», празднуя победу, закидали лёд домашней арены пивными банками.

«Перед овертаймом арена пахла сигаретами, а сейчас — пивом. Арена стояла на ушах. Соперник потерял шайбу, я бросил и увидел, как она зашла в ворота, и на мгновение вырубился. Был очень счастлив, орал, все на меня набросились. Вся команда провела сильный матч, мы хотели вернуться в Тампу на седьмую игру и заслужили эту возможность», — сказал Бовиллье.