Пойнт – о Кучерове: это серьёзная потеря, тут даже нечего обсуждать

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Брейдан Поинт поделился мнением о травме форварда Никиты Кучерова в самом начале шестого полуфинального матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:3 ОТ, 3-3).

«Это серьёзная потеря, тут даже нечего обсуждать. Хотя, конечно, ребята постарались заполнить брешь, насколько это было возможно. И нам лишь немного не хватило до победы», – цитирует Пойнта официальный сайт НХЛ на русском языке.

В шестом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» в финале в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 3-3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле, Скотт Мейфилд и Энтони Бовиллье. У «Тампы» голы забили Брейден Пойнт и Энтони Чирелли.