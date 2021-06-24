Пойнт – о Кучерове: это серьёзная потеря, тут даже нечего обсуждать
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Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Брейдан Поинт поделился мнением о травме форварда Никиты Кучерова в самом начале шестого полуфинального матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:3 ОТ, 3-3).
«Это серьёзная потеря, тут даже нечего обсуждать. Хотя, конечно, ребята постарались заполнить брешь, насколько это было возможно. И нам лишь немного не хватило до победы», – цитирует Пойнта официальный сайт НХЛ на русском языке.
В шестом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» в финале в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 3-3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле, Скотт Мейфилд и Энтони Бовиллье. У «Тампы» голы забили Брейден Пойнт и Энтони Чирелли.
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