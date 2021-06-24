Пойнт установил рекорд «Тампы» по бомбардирской серии в одном розыгрыше Кубка Стэнли

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» в эти минуты проходит шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Завершился второй период, в счёте ведут гости – 2:1. В серии ведут хоккеисты «Лайтнинг» — 3-2.

На 16-й минуте второго периода 25-летний канадский форвард «Тампы» Брейден Пойнт открыл счёт в матче, поразив ворота Семёна Варламова. Таким образом, Пойнт продлил свою голевую серию в текущем розыгрыше Кубка Стэнли до девяти игр. Заодно канадский форвард установил клубный бомбардирский рекорд в розыгрыше Кубка Стэнли, став первым игроком в истории «Тампы», которому удалось совершать результативные действия в девяти матчах кряду в плей-офф.

За последние 10 лет лишь четырём игрокам в НХЛ удавалось провести более длительные серии. В прошлом году Натан Маккиннон набирал очки в 14 матчах подряд, в 2018 году — Евгений Кузнецов в 11 встречах, также Микко Рантанен (2020) и Анже Копитар (2014) отмечались результативными действиями в 10 играх кряду.