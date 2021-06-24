Максим Петров подписал двусторонний контракт с московским «Динамо»

Петербургское «Динамо» обменяло 19-летнего нападающего Максим Петрова в московское «Динамо» на денежную компенсацию. С хоккеистом заключён двусторонний контракт сроком на два года, сообщает официальный сайт москвичей.



В прошедшем сезоне Молодёжной хоккейной лиги Петров провёл 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 34 очка: забросил 15 шайб и отдал 19 результативных передач.



По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло седьмое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф, где в первом раунде уступило ярославскому «Локо».



Московское «Динамо» в МХЛ дошло до финала, где обыграло «Локо». Основная команда, выступающая в КХЛ, заняла третье место в таблице Западной конференции и вышла в плей-офф, где во втором раунде уступила петербургскому СКА.