Слепышев: вылет в 1/4 финала — слабый результат для сборной России. Все думали об успехе

Нападающий ЦСКА и сборной России Антон Слепышев рассказал об итогах чемпионата мира — 2021, а также поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ.



«Было очень здорово впервые сыграть на мировом первенстве. Капитанство добавляло сил, эмоций и, конечно, ответственности.



Сложно ли было после сезона КХЛ найти в себе силы сыграть в Риге? Для меня в этом не было сложности. Всегда мечтал сыграть за свою страну на чемпионате мира, поэтому были и силы, и эмоции.



Мы все до сих пор очень расстроены результатом. С Канадой банально не хватило одного гола в основное время. После счёта 1:0 где-то внутри будто пытались удержать этот результат. В овертайме должны были сыграть лучше, наглее, владеть шайбой.



Матч получился равным, и всего один момент решил исход поединка. Но считаю, что наша сборная должна была создать больше моментов, чем канадцы. Мы этого не сделали.



Мой дебют оценивать будут тренеры. Все думали только об успехе команды. Вылет в четвертьфинале — это слабый результат для сборной России, значит, и мой вклад оказался недостаточным. Было много моментов, но у меня страдала реализация. Статистика могла быть лучше, и помощь команде от меня была бы больше.



Всегда успеваешь за время отпуска соскучиться по команде. Хочется уже окунуться в эту атмосферу. Знаком ли с новичками ЦСКА? Да, с Иваном Федотовым познакомились в сборной. Отличный парень! При должном отношении к тренировкам он точно нам поможет. С остальными ребятами ещё будет время познакомиться.



У ЦСКА всегда одна цель, и ради её достижения я буду на льду отдавать всего себя. А с таким настроем и статистика хромать не должна», — приводит слова Слепышева официальный сайт ЦСКА.