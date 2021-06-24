Главный тренер «Тампы» Купер не сообщил новой информации о травме Кучерова

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер перед утренней тренировкой не сообщил о состоянии здоровья российского нападающего команды Никиты Кучерова, сообщает в «твиттере» хоккейный журналист Эллиотт Фридман.
Уже в самом начале шестой встречи полуфинала Кубка Стэнли с Айлендерс (2:3 ОТ, 3-3) Кучеров получил повреждение, которое могло произойти в двух эпизодах – в столкновении у борта с канадским форвардом «Айлендерс» Мэтью Барзалом, либо же в предшествующем этому, когда Никита получил удар в спину от защитника «островитян» Скотта Мейфилда
Всего на льду Кучеров успел провести лишь 46 секунд. Отметим, что в дальнейшем россиянин также не вернулся на лёд.
Кучеров является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли – в 16 играх на его счету 27 (5+22) результативных действий при показателе полезности «+» и 14 минутах штрафного времени.
Решающая игра серии между «Тампой» и «Айлендерс» пройдёт в субботу, 26 июня. Начало – в 3:00 мск.
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