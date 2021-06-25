Стоун: всю серию я был в тупике. Беру на себя большую долю ответственности за произошедшее

Капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун после поражения в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ, 2-4) взял на себя ответственность за поражение своей команды.

«Всю серию я был в тупике. Этого не должно было произойти. Я капитан этой команды. Я лидер этой команды. И я беру на себя большую долю ответственности за то, что только что произошло. Победа в Кубке Стэнли была нашим ожиданием. Мы должны вынести урок из этого поражения и вырасти как команда. Мне помешала травма? Нет», — приводит слова Стоуна журналист Джессе Грейнджер.

29-летний Стоун не смог набрать ни одного очка в шести матчах полуфинала Кубка Стэнли. При этом в регулярном чемпионате он стал лучшим бомбардиром в своей команде, набрав 61 очко в 55 встречах.