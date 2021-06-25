«Монреаль» сыграет за Кубок! Самый титулованный клуб НХЛ вернулся в финал спустя 28 лет

«Монреаль» получил шанс на выход в финал Кубка Стэнли спустя 28 лет

Важнейшая победа в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли подарила «Монреаль Канадиенс» прекрасный шанс завершить противостояние с «Вегас Голден Найтс» на льду родной «Белл-центр» арены. Канадской команде необходимо было одержать последнюю победу, чтобы дожать «золотых рыцарей» и пробиться в решающую серию.

Важно заметить, что «Канадиенс» являются старейшим и самым титулованным (24 Кубка Стэнли) клубом в истории НХЛ. При этом последний раз «Монреаль» выходил в финал плей-офф в уже далёком 1993 году. 28 лет назад в финале розыгрыша Кубка Стэнли «Монреаль» сошёлся в борьбе за главный трофей с ведомым легендарным Уэйном Гретцки «Лос-Анджелес Кингз». Выиграв серию 4-1, «Монреаль» завоевал 24-й, и на сегодняшний день, свой последний Кубок Стэнли.

Примечательно, что именно та победа «хабов» до настоящего времени остаётся последним Кубком Стэнли для команд из Канады. Более того, «Канадиенс» получили шанс стать первым канадским клубом, пробившимся в финал плей-офф с 2011 года. 10 лет назад до главной серии сезона добрался «Ванкувер Кэнакс», но в финале того плей-офф «косатки» проиграли «Бостон Брюинз» (3-4). С тех пор канадские клубы не добирались до финала плей-офф.

«Вегас» вернул Ленера в ворота, отправив Флёри в запас

По сравнению с предыдущим матчем тренерский штаб «Вегаса» произвёл замену на последнем рубеже. В ворота «рыцарей» вернулся шведский вратарь Робин Ленер, на протяжении большей части плей-офф пребывавший в роли бэкапа Марка-Андре Флёри. Ленер занимал последний рубеж «Вегаса» в первом матче серии второго раунда с «Колорадо Эвеланш» (1:7), где он пропустил семь шайб, после чего на следующие три недели плотно оккупировал скамейку запасных своей команды.

Новый шанс проявить себя Робин получил в четвёртом матче с «Монреалем» (2:1 ОТ). В концовке предыдущей игры (2:3 ОТ) Флёри допустил роковую ошибку при выходе из ворот, которая не позволила «Голден Найтс» одержать победу в основное время, а в овертайме «Канадиенс» дожали соперника. Ленер удачно подменил Флёри, став настоящим героем четвёртой встречи, но на пятую игру в ворота вновь был отряжен 36-летний канадец.

Флёри провёл матч на достойном уровне, но его партнёры смогли сподобиться всего на одну заброшенную шайбу, чего не хватило для победы в пятой встрече (1:4). В итоге штаб Питера Дебура в главном на данный момент матче сезона для «Вегаса» сделал ставку на 29-летнего Ленера. Многоопытный Флёри же остался в запасе.

Стремительный обмен шайбами за 48 секунд

Ждать первого гола в матче пришлось до 15-й минуты первого периода, когда «Монреаль» забросил не самую типичную шайбу для розыгрыша большинства. Один из ключевых защитников гостей Алек Мартинес допустил грубейший обрез при выводе шайбы из своей зоны, выложив игровой снаряд точно на клюшку Ши Уэберу. Канадский защитник не стал тянуть с принятием решения и произвёл мощнейший бросок в своём фирменном стиле по воротам Ленера – в этот момент финский нападающий Еспери Котканиеми очень вовремя прокатился через пятак «Вегаса», затруднив обзор шведскому вратарю. Как результат – 1:0 в пользу «Монреаля».

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Впрочем, гостям хватило всего 48 секунд, чтобы восстановить равновесие на табло. Канадский защитник Ши Теодор совершил направленный наброс на пятак, откуда его соотечественник Райлли Смит подправил шайбу в ворота Кэри Прайса. В роли второго ассистента в этом эпизоде выступил шведский нападающий Вильям Карлссон. «Вегас» забросил очень важную шайбу, сумев зацепиться за встречу.

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Кофилд передал привет Ленеру

Одной из ключевых проблем «рыцарей» в этой серии стал розыгрыш численного преимущества. При игре в большинстве «Вегас» не смог забросить ни одной шайбы за пять матчей в противостоянии. Не смогли «Голден Найтс» реализовать и большинство, полученное на старте второго периода. Ближе всех к голу был Макс Пасиоретти, но Прайс уверенно справился с броском бывшего партнёра по «Монреалю».

После победы в четвёртом матче Ленер дал очень яркую пресс-конференцию, на которой не упустил шанса пройтись по своим критикам. После победы Робин не стеснялся в эффектных выражениях, однако в порыве эмоций то ли случайно, то ли намеренно позволил себе откровенно лишнего. «Мой сейв на Кофилде? Вы знаете, наш скаутинг показал, что этот парень очень любит бросать в подобных моментах либо в домик, либо верхом. Я увидел, что он заходит на бросок в домик и закрыл ему направление», – говорил очень довольный собой Ленер.

Странные слова для игры в полуфинале Кубка Стэнли, не находите? Одно дело – раскрывать внутренние секреты уже после завершения противостояния и совсем другое дело – в её ходе. Зачем давать сопернику лишние козыри и мотивировать его на ещё более лучшую игру? Вот и Кофилд был явно удивлён тем фактом, что Робин решил рассказать о клубном скаутинге в ключевой момент серии. «Хорошо, что он думает о том, что я люблю делать на льду. Поэтому я просто использую это в следующей игре. Хорошо, что он открыл рот на эту тему. Теперь я знаю, о чём он думает, и могу принять другое решение», – заявил молодой американец в паузе между играми.

И пожалуйста, в середине второго периода Коулу представился роскошный шанс применить свои знания на практике. 20-летний форвард роскошно обработал шайбу, убежал от защитника «Вегаса» Брэйдена Макнэбба, выкатился на рандеву с Ленером и… бросил не в домик, а верхом над плечом в ближний угол. 2:1 в пользу «Монреаля» в шестом матче полуфинала. Для чемпиона мира 2021 года среди молодёжных команд этот гол стал уже четвёртым в нынешнем плей-офф.

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Прайс закрыл Пасиоретти, а Лехконен вывел «Монреаль» в финал

Уже на самом старте третьего периода «рыцарям» удалось отыграться во второй раз в матче. С момента вбрасывания прошло всего 68 секунд, а счёт уже снова был равный. Допустивший грубую ошибку в начале встречи Мартинес сумел реабилитироваться за свои неточные действия, совершив удачное подключение в атаку. Алек накатился на пятак и добил шайбу в ворота после броска в исполнении Алекса Пьетранджело.

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Чем меньше оставалось времени до конца основного времени, тем крепло ощущение, что судьбу игры решит следующий точный бросок. «Вегас» больше играл в позиционном нападении, «Монреаль» чаще уповал на контратаки, но в результате командам не хватило 60 минут для выявления победителя – и исход встречи определил овертайм.

На второй минуте дополнительного отрезка просто обязан был забивать Пасиоретти, но снова проиграл очную дуэль своему старому знакомому – Прайсу. Следом проводящий роскошный плей-офф Кэри потащил сложнейший бросок от Мартинеса, а в ответной атаке забил Арттури Лехконен! «Монреаль» вернулся в финал Кубка Стэнли спустя 28 лет. Чудо «Канадиенс» продолжается!

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