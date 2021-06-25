Полиция Монреаля применила слезоточивый газ против фанатов, праздновавших победу клуба

«Монреаль Канадиенс» стали финалистами Кубка Стэнли, в шестом матче полуфинальной серии обыграв «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ, 4-2).



«Хабс» впервые с 1993 года вышли в решающую серию плей-офф.



Полиция Монреаля применила слезоточивый газ из-за столкновений с болельщиками. Болельщики, празднуя победу, залезали на уличные столбы и остановку, прыгали на козырьках магазинов и перевернули и помяли полицейскую машину. Видео празднований можно посмотреть здесь.



Также полиция Монреаля не разрешала покидать «Белл-Арену» болельщикам после матча, так как ситуация за пределами спортивного сооружения считалась небезопасной из-за бурного празднования фанатов в этом районе.



В финале Кубка Стэнли «Монреаль» сыграет с победителем серии между «Тампой» и «Айлендерс».

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