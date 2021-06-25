Полиция не разрешает покинуть арену болельщикам «Монреаля» из-за небезопасной обстановки

Полиция Монреаля не разрешает покидать «Белл-Арену» болельщикам «Монреаль Канадиенс» после первого с 1993 года выхода команды в финал Кубка Стэнли, так как ситуация за пределами спортивного сооружения считается небезопасной из-за бурного празднования фанатов в этом районе. Об этом сообщает журналист Рено Лавуа в «Твиттере».

«Рядом с Белл-центром: в направлении полиции запускается пиротехника и совершаются правонарушения. Пожалуйста, избегайте этого района. Вмешательство сотрудников уже осуществляется», — гласит пресс-релиз полиции Монреаля.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» Sportsnet.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Напомним, что в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс», который завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2 и позволил им выиграть серию – 4-2.